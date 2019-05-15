Badmintonda ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen badminton karşılaşmaları renkli görüntülere sahne oldu. 85 okuldan 350 öğrencinin katıldığı müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Nilüfer'de binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen Uluslararası Spor Şenlikleri'nin son günlerinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen badminton karşılaşmaları da renkli görüntülere sahne oldu. 85 okuldan 350 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuva 8 farklı kategoride yapıldı. Dostluğun ön planda tutulduğu müsabakalarda genç sporcular, dereceye girebilmek için ter döktü. Dereceye girenlere ödülleri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Işıkoğlu tarafından verildi.