Badmintonda Osmangazi damgası

Badminton branşında büyük bir çıkış yakalayan Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcuları, 19 Yaş Altı Badminton Ranking Şampiyonası'na damga vurdu.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Altı Badminton Ranking Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Türkiye'de faaliyet gösteren 78 kulüpten toplam 168 milli sporcunun boy gösterdiği şampiyonada, Osmangazili badmintoncular rakipleri karşısında göz doldurdu. Tek kızlar kategorisinde kortta fırtına estiren Ayça Özgür ikinci olurken, tek erkekler kategorisinde Tayfun Taşdemir üçüncü oldu. Bunun yanı sıra Semih Doğruer de karışık çiftler kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde oynayan çifti Edanur Alan ile üçüncülük kürsüsüne çıktı. Müsabaka sonunda 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi olan sporcular, Nisan ayında Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde gerçekleşecek Valamar Junıor Open Badminton'da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Ulusal ve uluslararası birçok derece elde eden sporcuları tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporculara yürekten inandığını belirterek, başarılarının devamını diledi.