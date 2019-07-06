İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağ evinde yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Mustafakemalpaşa’da bağ evinde yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu.

Mustafakemalpaşa'da bağ evinde yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu.


Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağ evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Hilmi Özkarakaş'ı (71) ziyarete gelen yakınları yaşlı adamın yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Öldürülmüş olabileceği şüphesiyle yaşlı adamın yakınları hemen jandarmaya haber verdi. Bağ evine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri 3 çocuk babası Hilmi Özkarakaş'ın öldüğünü tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni olay yerine çağrılan cenaze aracıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karakaş'ın kesin ölüm nedenin belirlemesi için otopsi yapılacak. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.