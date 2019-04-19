Bağ evine uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnegöl ilçesi Halhalca Mahallesinde hayvancılık yapan İ.B isimli şahsın hayvan barınağı ve evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı alındı. Jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; şahsın ev ve hayvan barınağında arama yapıldı. Aramalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 4 adet mermi ve 1 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca arama yapılan hayvan barınağında Afganistan uyruklu bir yabancı şahıs hakkında yasadışı giriş ve bulunma suçundan işlem yapıldı. İ.B hakkında izinsiz yabancı uyruklu şahıs çalıştırma suçundan işlem yapılarak, Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat gereği gözaltına alındı.