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Bagajdan çuval çuval esrar çıktı

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapan polis ekipleri, durdukları otomobilin bagajında çuval çuval esrar ele geçirdi.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan N.B. isimli şahsı tespit etti. Şahsı yakalamak için düğmeye basan ekipler, N.B'yi gözaltına aldı. N.B.'nin aracını narkotik köpeğiyle arayan ekipler, otomobilin bagajında domates ve biberlerin arasına gizlenmiş çuval çuval esrar buldu. Şahsın evinde de arama yapan ekipler toplam 18 kilogram esrar ele geçirdi. Sorguya alınan N.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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