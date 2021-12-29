Bağışıklığı güçlendirmenin yolu bu tezgâhtan geçiyor

İçinde bulunduğumuz salgın döneminde kış aylarının gelmesi ve Omicron'un ülkemizde de görülmesiyle beraber taze meyve ve sebzeleri kullanmanın önemi daha fazla arttı.

Uzmanlar, vatandaşlara özellikle mevsim geçişlerinde daha fazla meyve tüketmeleri noktasında uyarılarda bulunurken, vatandaşlar C ve D vitamini ihtiyacını organik meyve sularıyla karşılıyor. Bursa'da beş yıldır organik meyve suyu satışı yapan Yusuf Ahmet Kuru, “Şu ân en çok nar suyu ve havuç suyu tercih ediliyor. Yerli müşterilerimizin yanı sıra turistlerde bu içeceklerimizi tercih ediyor. Fiyatlarımız 7 lira ile 10 lira arasında değişiyor. Pandemi sebebiyle satışlarımız arttı, insanlar hasta oldukça organik meyve sularına daha fazla talep oldu. Bizden bir bardak satın alan vatandaşlar sonra daha fazla almak için geliyorlar” ifadelerini kullandı.