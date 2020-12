Bağışıklık Büyükşehir ile güçleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin karantinadaki vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi maksadıyla hazırladığı vitamin destek paketleri her gün yaklaşık 400 aileye ulaştırılıyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarını da unutmadıklarını belirten Başkan Aktaş, sağlık çalışanlarının anlık tüketimleri için hazırlanan vitamin destek paketlerinin dağıtımına da başlandığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren adeta alarm durumuna geçen, Alo 153, Beyaz Masa ve Büyükşehir Santralini vatandaşların çağrılarına açıp, evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların market alışverişlerinden, sıcak yemek dağıtımlarına, gıda ve hijyen kolilerinden Pazar filelerine kadar her alanda destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandeminin pik yaptığı bu günlerde de sosyal destek çalışmalarına hız verdi. Bir taraftan gerek toplu taşıma araçları gerekse de hastaneler ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan evlerinde karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla C vitamini destek paketleri devreye aldı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı'nın kontrolünde, TARIM A.Ş ve BURFAŞ'ın da destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında Hikmet Şahin Kent Hali bu organizasyon için üs olarak belirlenirken, TARIM A.Ş. personelleri tarafından C vitamini bakımından zengin turşu, limon, portakal, mandalina ve narlar özenle seçilip, bez poşetlere dolduruluyor. Hazırlanan C vitamini destek paketleri, talepte bulunan vatandaşların evlerine kadar götürülüyor.

Başvuran herkese veriliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hikmet Şahin Kent Hali'nde vitamin destek paketlerinin hazırlanması çalışmalarını yerinde inceledi. C vitamini bakımından zengin turşu, limon, portakal, mandalina ve narların poşetlere doldurulmasına bizzat kendisi de katılan Başkan Aktaş, pandeminin Türkiye'de ilk görüldüğü andan itibaren her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, şimdi de karantinadaki vatandaşlara vitamin desteği sağladıklarını vurguladı. Gelir durumuna bakılmaksızın başvuran herkese vitamin destek paketlerinin ulaştırıldığını dile getiren Başkan Aktaş, “Çünkü her vatandaşımız bu meyveleri alabilecek güce sahiptir. Ancak genelde vitamin almayı ihmal ediyoruz. Bu nedenle C vitamini paketleri ile vatandaşımızın yanındayız” dedi.

Sağlıkçılar unutulmadı

Pandemi sürecinin kahramanları olan sağlık çalışanlarını da unutmadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, bu süreçte günlerce evlerine gidemeyen, ailelerinden uzak kalan sağlık çalışanları için de vitamin destek paketleri hazırladıklarını söyledi. Sağlık çalışanları için hazırlanan paketlere destekleri nedeniyle Hal esnafına da teşekkür eden Başkan Aktaş, karantinadaki vatandaşlara acil şifalar diledi.