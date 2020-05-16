Bağışıklık sistemi güçlendiren bu mantar etten daha pahalı

Bursa'da köylüler bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilenen mantarı toplamak için dağlarda kilometrelerce yol yürüyor.

Mayıs ve Haziran aylarında çıkan kuzu göbeği mantarı bağışıklık sistemi üzerinde de güçlendirdiği bilinirken düzenli kullanım ile vücudunuzu tüm zararlı mikroorganizmalara karşı koruyabildiği biliniyor. İçerisinde B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek miktarda kalsiyum,sodyum,çinko ve potasyum bulunan mantar yiyenler tarafından etten daha lezzetli olduğu söyleniyor. Lezzeti ve bağışıklık sistemine olan faydalarıyla ön palana çıkan mantara ise talep oldukça fazla Mustafakemalpaşa ilçesinin köylerinde toplanan kuzu göbeği mantarı köylüler tarafından iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında kendine yer buluyor. Mantarın yaşının kilosu 60 liradan satılırken kurutulmuş olanın kilosu ise 500 liradan alıcı buluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen mantara ise bu yıl talep oldukça fazla köylülerde dağlarda kilometrelerce yol yürüyüp bu mantarı toplamak için büyük çapa sarf ediyor.

Dağlarda bu mantarı toplayan Ersin Uslu, "Dünyaca ünlü şeflerin öve öve bitiremediği etten dağa çok lezzetli olduğunu söylediği kuzu göbeği mantarı her yıl Mayıs ve Haziran aylarında çıkıyor. Bu mantar çok lezzetlidir kansızlığa iyi geldiği söylenir, protein değeri yüksektir bağışıklık sitemini ise güçlendirir. Bu mantarın yaş olanın kilosu 60 liradır. Kurutulmuş olanı ise 500 liradan satılıyor" dedi.