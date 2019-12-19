‘Bağlılık-Aslı' filmi özel gösterimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü Karagöz Sinema Atölyesi tarafından yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Oscar ödülleri için Türkiye adına yarışacağı “Bağlılık-Aslı” adlı son filminin Bursa özel gösterimi Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sinemaseverlerin yoğun gösterdiği film beğeniyle izlendi. Özel gösterimin ardından sinema yazarı Enver Gülşen ile filmin yönetmeni Semih Kaplanoğlu'nun söyleşisi de büyük ilgi gördü.