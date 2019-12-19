İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Bağlılık-Aslı' filmi özel gösterimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü Karagöz Sinema Atölyesi tarafından yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun Oscar ödülleri için Türkiye adına yarışacağı “Bağlılık-Aslı” adlı son filminin Bursa özel gösterimi Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü Karagöz Sinema Atölyesi tarafından yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Oscar ödülleri için Türkiye adına yarışacağı “Bağlılık-Aslı” adlı son filminin Bursa özel gösterimi Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sinemaseverlerin yoğun gösterdiği film beğeniyle izlendi. Özel gösterimin ardından sinema yazarı Enver Gülşen ile filmin yönetmeni Semih Kaplanoğlu'nun söyleşisi de büyük ilgi gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.