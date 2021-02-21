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Baharda gelen leylekler bu yıl karla geldi

Her yıl baharla birlikte gelen leylekler bu yıl Bursa’ya kar yağışıyla geldi.

Her yıl baharla birlikte gelen leylekler bu yıl Bursa'ya kar yağışıyla geldi.


Baharın müjdecisi olan leylekler bu yıl Bursa'ya kar yağışıyla birlikte geldi. Uluabat gölü üzerinde görünen leylekler yağan kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkarttı. Yağan karla birlikte adeta havada dans eden leylekleri vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Leylekleri baharda havaların ısınmaya başlamasıyla görmeye alışık vatandaşlar karla birlikte görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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