Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Bursa'da hizmet vermeye başladı

Tüp bebek alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan Bahçeci Tüp Bebek, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere umut olmak için Bursa'da hizmete başladı.

Dünyanın 7 ülkesinde merkezleri bulunan Bahçeci Tüp Bebek, Türkiye'de; İstanbul, Diyarbakır ve Ankara'nın ardından şimdi Bursa'da hizmet vermeye başladı. Kuruluşundan bu yana 70 binden fazla bebeğin dünyaya gelmesini sağladığı belirtilen ve sayısız ailenin bebek hayalini gerçeğe dönüştüren Bahçeci Sağlık Grubu, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sağlık grubu, hem istihdam anlamında hem de nitelikli sağlık hizmetiyle Bursa'ya yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

“Üreme sağlığına yönelik son tedavi yöntemleri Bursa halkı ile buluşturuyoruz”

Uzun yıllardır vermiş oldukları hizmete son derece güvendiklerini belirten Bahçeci Sağlık Grubu Genel Müdürü Ahmet Hamdi Bahçeci, “Biz yatırımlarımızın çok önemli kısmını teknolojik altyapımızı geliştirmeye ayırıyoruz. Embriyoloji laboratuvarlarımız dünyanın sayılı merkezlerinde kullanılan teknolojik donanıma sahip. En son teknolojiyi kullanıyor olmak tedavi başarısını doğrudan etkiliyor. Yeni merkezimizle Bursalı çiftlere de aynı kaliteyi sunacağımız için mutluyuz. Tüp bebek tedavisi için İstanbul'a gelmek durumunda kalan çiftlerin zaman ve maliyet kaybını önlemiş olacağız ve onlara da müjdeli haberler verip mutluluklarına ortak olacağız” şeklinde konuştu.

Ekip çalışması

Bursa'da açılacak merkez ile birlikte civar illerdeki tedavi standartlarını da ciddi oranda yükseltmeyi amaçladıklarını aktaran Bahçeci,“Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen bir diğer önemli unsur da ekip çalışmasının gücü. Tedavide doktorun, embriyoloğun, hemşirenin kısacası tüm personelin dokunuşu büyük önem taşıyor. Ekibin uzmanlığı ve hasta dosyalarını değerlendirirken farklı bakış açılarından beslenmesi çok değerli. Biz çok uzun yıllardır ekip çalışmasını destekleyen bir yapı oluşturduk. Her hafta gerçekleştirdiğimiz 40 Doktor Akademi Toplantıları ile yurtiçi ve yurtdışındaki merkezlerimizden tüm doktor ve embriyologlarımız bir araya gelerek hasta dosyalarını inceler ve en doğru tedavi planının oluşturmak için ortak bir çalışma yürütür. Bu multidisipliner yaklaşım tedavi başarısını etkileyen en önemli unsurlardan biri. Başarılı tüp bebek sonuçları almak konusunda kendimizle yarışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bebek hayali kuran çiftlere kendi memleketlerinde tedavi imkanı

Tüp bebek tedavilerinde başarıya giden yolun öncelikle doğru teşhis ve bu teşhise uygun başarısı kanıtlanmış tedavi yöntemlerini uygulamak olduğunu belirten Bahçeci, “Türkiye'nin dört bir yanında gelen binlerce çiftin bebek hayalini İstanbul'da gerçekleştirdik. Ancak bu durum diğer illerden gelen hastalarımız için oldukça masraflı oluyordu. Diyarbakır ve Ankara'nın ardından bu kez Bursa'da hizmete başlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.