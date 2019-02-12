Vatan Sevdalıları Platformu tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 50. yıl hatırası olarak Osmanlı kılıcı hediye edildi.

Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, Başkan Yardımcısı Aziz Şen, Gençlik Kollarından Aybars Gani ve Bursaspor Altyapı Sorumlusu Ümit Şengül, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Heyet, Bahçeli'ye Osmanlı kılıcı hediye etti.

Ziyaretle ile ilgili açıklama yapan Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani , “MHP'nin kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş'i ziyaret ettik. Kendilerine Bursa'da yapılan Osmanlı kılıcı hediye ettik. Kendileri de hediyemizi kabul ederek bizleri onurlandırdı" şeklinde konuştu.