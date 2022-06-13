Baja Mustafakemalpaşa etabı tamamlandı

Uluslararası TOSFED Baja Kupası'nın ilk ayağı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde nefesleri kesen yarışlar ile start verdi. Mustafakemalpaşa, Adnan Menderes Meydanı'nda verilen start ile tüm yarışçılar gaza eşsiz Suuçtu manzarası eşliğinde yarışabilmek için bastı.

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası TOSFED Baja Kupası'nda büyük heyecan yaşandı. Uluslararası düzenlenen yarışta birçok özel ismi misafir eden Mustafakemalpaşa, ilçenin doğası ve manzarasıyla misafirlerini mest etti.

Uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil eden Mert Becce ve oyuncu Çağrı Çıtanak'ın copilot olarak yarıştığı yarışta nefesler tutuldu. Seyir keyfi yüksek olan yarış 17 araç ile 100 metre rakımdan başlayıp bin 200 metre rakıma çıkan uzun bir yarış oldu. Özenle hazırlanan parkurlarda yer yer ufak şelaleler ve sık ağaçların bulunduğu aksiyonun bol olduğu yarışa ilgi oldukça büyük oldu. Ralli yarışlarında sürücüler daha önce etaplarda antrenman yapabiliyorken, Baja sürücülerine antrenman şansı tanınmıyor, etapta verilen yol notları ile etaplar tasvir ediliyor. Mustafakemalpaşa'nın Suuçtu Şelalesi'nden başlayıp, Muradiye Sarnıç Köyü'nde biten parkurda yer yer ralli tadı alınırken, çamurların bol olduğu yerlerde off-road heyecanı da yaşandı.

Yarışçılar için tüm güvenlik tedbirler alındı

Ormanın doğanın içinde kilometrelerce hızın yapıldığı yarışta irtibatın koparılmayıp iletişimin sağlanabilmesi adına 6 adet seyyar baz istasyonu desteği alındı. Kullanılan otomobillerin hepsinde uydu takip cihazı ile ormanın içerisindeki olumsuz durumlara karşı tüm önlemler alınırken; itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleriyle tüm yarış boyunca güvenlik maksimum seviyede tutuldu.

Kazananlar belli oldu

Uluslarası Baja Kupası'na tam 19 ekip kayıt yaptırdı. 16 ekip start alanından yarışa başlarken, parkurları sadece 13 ekip tamamlayabildi. S3 sınıfında 1. Bener Baş, 2. Benan Engin, 3. Mehmet Yıldırım, S2 sınıfında ve genel klasmanda 1. Mert Becce, 2. Murat Kamil Altun, 3. Mehmet Tüfekçioğlu oldu.

SSV sınıfında 1. İsrafil Akyüz, 2. Diren Üykü, 3. Yağız Birinci, ödüllerini aldı. S4 Snıfında 1. Tarık Gökbay, 2. Aziz Görkan, 3. Alper Sarper oldu. Warn Türkiye Etabı Best Time kupasını Mert Becce kupalarını alarak başarılarını taçlandırdılar.

Mehmet Kanar: "Bu tarz işbirliklerinin artmasını temenni ediyor"

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kazanan yarışmacıları tebrik ederek, "Uluslararası TOSFED Baja Kupası'na ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Yeşilin merkezi Bursamız ve doğanın bir incisi olan Suuçtu şelalemizin böyle özel bir yarışa ev sahipliği yapması bizleri onurlandırıyor. Nefeslerin kesildiği zorlu parkurların olduğu yarışta, yarışmacıları ilçemizin en güzide yerlerinde ağırladık. Bu tarz etkinlikleri önemsiyorum, geçen sene yapmış olduğumuz off-road'a ilgi büyüktü. Bu tarz işbirliklerinin artmasını temenni ediyor. Birinci olan arkadaşları tebrik ediyorum'' dedi.