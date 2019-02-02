Bakan Dönmez: “Yerel basına destek sorumluluğumuzdur”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i Ankara'daki makamında ziyaret etti. Ziyarette, yerel basının demokrasi adına çok önemli görev üstlendiğini söyleyen Bakan Dönmez, “Yerel basınımıza destek vermek, demokrasi adına sorumluluğumuzdur” dedi.

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette olarak Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu hakkında bilgi veren Genel Başkan Nuri Kolaylı, Türkiye'nin en üst basın meslek kuruluşu olan TGK'nın, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 92 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek örgütünü temsil ettiğini söyledi.

Genel Başkan Kolaylı, “Türkiye genelinde 8 gazeteciler federasyonunun üyesi derneklerimize yaklaşık 20 bin meslektaşımız üye. Maksadımız bütün Türkiye'de gazetecilik mesleğiyle ilgili sorunları çözmek için çalışmak ve dünya standartlarında meslekî hakların elde edilmesi için mücadele etmektir. Bu kapsamda düzenli olarak ‘Basının sorunları ve çözüm önerileri' konulu raporlar hazırlayarak ilgili kuruluşlara, bakanlıklara sunuyor, kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, basının demokrasilerin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. İyi örgütlenmiş ve bağımsız ve tarafsızhaber vermeyi başarmış basın kuruluşlarının demokrasinin daha hızlı ve sağlıklı gelişmesine katkı sağladığını ifade eden Fatih Dönmez, bakanlığına ilişkin çalışmaları ve basına verdikleri önemi şöyle anlattı:

“Elektrik dağıtım şirketleri, ülkemiz genelinde 40 milyonu aşkın aboneye hizmet veriyor. Bu abonelerin kesintisiz elektrik tedâriki noktasında şirketlerimiz büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Bu sorumluluğa bir yenisini de biz ekledik ve elektrik dağıtım şirketlerinin tanıtım ve reklâm faaliyetleri konusunda özellikle yerel basını desteklemelerini öngören düzenleme yaptık. Bütçelerinin belli bir oranını reklâm ve tanıtıma ayırarak basınımızı destekleyecekler. Hemen hemen her toplantımızda elektrik dağıtım şirketlerimize bu konuda hatırlatmalarımızı yapıyoruz.”

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan'ın dayer aldığı ziyarette, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Nuri Kolaylı'nın yanı sıra Genel Başkan Vekili Feridun Fazıl Özsoy, İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar, TGK Koordinatörü ve Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı, Yönetim Kurulu üyeleri; Bilecik Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ergun,Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Nazmi Pınar,Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aleattin Aslan,Gaziantep Basın Cemiyeti Derneği Başkanı Arif Kurt,Osmaniye Cebelibereket Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir, Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu,Gaziantep Basın Cemiyeti Başkan Vekili Murat Atay, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Veysel Er hazır bulundu.