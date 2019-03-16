Bakan Ersoy'dan Gemlik Belediye Başkan Adayı Bulut'un projelerine destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın Gemlik ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut'un iskele ve marina projesini inceledi.

Bakan Ersoy'a ziyaretinde Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri Efkan Ala, Zafer Işık eşlik etti. İlk Gemlik iskelesinde inceleme yapan Bakan Ersoy, Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut'tan iskele projeleriyle ilgili bilgi aldı. İskelede uzunlamasına büyüme yapılmayacağını ifade eden Bulut, ''Gemlik'te iskelesinde yapacağımız çalışmada, çevresini genişletecek ve ortaya büyük bir alan oluşturacağız. İskele ile alakalı seçim sonrasında incelemeler yapacak, duruma göre güçlendirme çalışmalarında da bulunacağız. Bu konuda Büyükşehir ile ortak çalışma yapmayı düşünüyoruz. Gemlik'in merkezinde güzel bir eser kazandırmış olacağız'' dedi.

Bakan Ersoy ise, Gemlik'in doğal güzelliklerinin bulunduğunu ve buna uygun turizme dayalı projelerin ilçe adına faydalı olacağının altını çizerken, Gemlik Belediyesi'nin çalışmalarını destek vereceklerini belirtti.

Ardından marina projesinin yapılmasının planlandığı üniversite girişi bölgesine hareket edildi. Bakan Ersoy'a marina ve balıkçı barınağı projesinden bahseden Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut, ''Marina ve balıkçı barınağı Gemlik'in ihtiyacı olan, Gemliklilerin de uzun zamandır beklediği önemli bir çalışma olacak. İnşallah 1 Nisan sonrasında bunun için de ilk adımı atacağız. İlçemiz adına prestijli bir proje olacak'' dedi.

Bakan Ersoy, Gemlik gibi güzide bir körfeze marinanın yakışacağını söyledi. Ziyaret ve incelemeler sonrasında değerlendirme yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ''Cumhur İttifakı adayımız Berkay Bulut'un proje çalışmaları bize bildirilmişti. Bugün Gemlik'e gelerek projeleri yerinde görmekten memnun olduk. Adayımız projelerinin bizimle entegre olabilecek yönleri son derece fazla. Bizler de adayımızın projelerinin bakanlık olarak arkasındayız. Gemlik'in ortak çalışmalarımızda daha da değer kazanacağına inanıyoruz'' dedi.