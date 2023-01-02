Bakan Karaismailoğlu: “Hızlı treni 2024 bitmeden Bursa'nın ve Türkiye'nin hizmetine sunacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa'da devam eden hızlı tren hattını 2024 yılı bitmeden tamamlayarak hizmete alacaklarını, Emek-Şehir Hastanesi metro çalışmasını da bu yıl içinde bitirmek için karar aldıklarını ifade etti.

Bir dizi program için Bursa'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa Valiliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Hızlı tren hattımızda olumlu gelişmeler var. Biliyorsunuz ihalemizden sonra hiçbir eksiğimiz, mazeretimiz kalmadı. Projenin bütün güzergahında yoğun bir çalışma var. 4 bine yakın çalışma arkadaşımız arazide çalışıyor. Orada da amacımız 2024 yılı bitmeden bu projemizi bitirip, Bursa'nın, Türkiye'nin hizmetine sunmak istiyoruz. Hızlı tren hattı bittiğinde hem Ankara hem de İstanbul'a hızlı tren konforunu ulaştırmış olacağız. Bunu da kısa zamanda Türkiye ve Bursa'ya kazandırmanın heyecanını şimdiden taşıyoruz” dedi.

Bursa'daki metro çalışmasıyla ilgili de önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, “Emek-Yüksek Hızlı Tren hattı bağlantısı ve Şehir Hastanesi'ne kadar uzanan hattımızı 2023 yılı bitmeden bitirmek için bugün kararlarımızı aldık. Ona göre talimatlarımızı verdik. Bursa'nın şehir içi taşıma konusunda kaliteli, güvenli, konforlu hizmetini Bursa'ya kazandırmış olacağız. Ayrıca proje çerçevesinde Görükle bölgesini ekledik. Orada da iki istasyon ve bütün metroların onarımlarının yapılabileceği bir alanı da projemiz çerçevesinde inşa edeceğiz. Görükle'deki kavşakları da yeniden dizayn ederek buradaki ulaşım ihtiyaçlarına cevap verilmiş olacak” ifadelerini kullandı.