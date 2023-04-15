Bakan Mustafa Varank'tan Bursaspor'a destek

Bursaspor Kulübü, Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank'ın ‘Yadigar Hatıra Bilet' kampanyasına 16 bin adetle destek olduğunu açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Ak Parti Bursa Milletvekili adayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ‘Yadigar Hatıra Bilet' kampanyasına destek olduğunu açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten gece geç saatlerde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ak Parti Bursa Milletvekili adayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, “Yadigar Hatıra Bileti” kampanyamıza 16.000 adet ile destek olmuştur. Kendisine katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.”