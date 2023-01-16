Bakan Özer: "Çırak ve kalfa sayısı 159 binden 1 milyon 250 bine çıktı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı 159 bindi. Hedef olarak 1 milyon çırak, kalfa koyduk. 2022 yılı sonunda 1 milyon 250 bin çırak, kalfa sayısına ulaştık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MÜSİAD İnegöl Şubesinin genel kuruluna katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Bakan Özer, "Bugün bir meslek lisemizi gezdik. Mesleki eğitimin geldiği noktayı görmekten büyük mutluluk duyduk. En iyi iş dünyası bilir. Mesleki eğitimin 28 Şubat'ta kat sayı uygulaması ile tarumar edilmesinin bedelini bu ülkenin nasıl ödediğini bilirsiniz. İşte kat sayı uygulaması 2012 yılında kaldırıldıktan sonra tüm bakanlar, bürokratlar mesleki eğitimi güçlendirmek için çok ciddi çabalar sarf ettiler. Gelinen noktada artık meslek liseleri üretim yapan, Ar-Ge çalışmaları yaparak yurt dışına ihracat yapan bir konuma geldi. Özellikle mesleki eğitim merkezlerinde çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerinin yapıldığı yerlerde 2021 yılının sonunda çok önemli bir değişiklik yaptık. 3308 sayılı Kanun'da değişiklik yaptık. İşveren ve çalışanları için çok cazip bir mekanizma ürettik. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok kritik olan o çırak, kalfa ve usta ihtiyacını gidermek için bu çalışma yapıldı. Bu değişikliği yapmadan önce Türkiye'deki çırak, kalfa sayısı 159 bindi. Hedef olarak 1 milyon çırak, kalfa koyduk. 2022 yılı sonunda 1 milyon 250 bin çırak, kalfa sayısına ulaştık" dedi.

"Sizlerle el birliği yaparak iş gücünü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını hızlı bir şekilde yetiştireceğiz"

Bakan Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimi çok daha güçlendirerek sizlerle el birliği yaparak iş gücünü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını hızlı bir şekilde yetiştireceğiz. Biraz önce Genel Başkanımla konuşurken, aslında bir fikir ortaya çıktı. Şubat ayında şube başkanları ile bir toplantı olacak ve orada her MÜSİAD başkanına bir meslek lisesini hami olarak vereceğiz. Dolayısıyla 81 meslek lisesini 81 MÜSİAD başkanına emanet edeceğiz. Böylece bizim de meslek eğitimde en önemli paydaşımız olan MÜSİAD'la meslek eğitim alanında da çok önemli bir iş birliği başlatmış olacağız."

Konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleştirildi ve Bakan Özer İnegöl'den ayrıldı.