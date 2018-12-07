Bakan Pakdemirli cuma namazını Ulucami'de kıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, cuma namazını Bursa protokolüyle birlikte Ulucami'de kıldı. Pakdemirli, namaz sonrası vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mudanya ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde fidan dikiminin ardından AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde gazetecelerin sorularını yanıtladı. Ardından Bursa protokolüyle Ulucami'ye geçen Pakdemirli, cuma namazını burada kıldı. Namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet ettikten sonra vatandaşların isteğini geri çevirmeyerek hatıra fotoğrafı çekildi. Karacabey'e hareket eden Pakdemirli'nin, orada bulunan ziraat odasının açılışına katılacağı öğrenildi.