İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Pakdemirli cuma namazını Ulucami'de kıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, cuma namazını Bursa protokolüyle birlikte Ulucami’de kıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, cuma namazını Bursa protokolüyle birlikte Ulucami'de kıldı. Pakdemirli, namaz sonrası vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mudanya ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde fidan dikiminin ardından AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde gazetecelerin sorularını yanıtladı. Ardından Bursa protokolüyle Ulucami'ye geçen Pakdemirli, cuma namazını burada kıldı. Namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet ettikten sonra vatandaşların isteğini geri çevirmeyerek hatıra fotoğrafı çekildi. Karacabey'e hareket eden Pakdemirli'nin, orada bulunan ziraat odasının açılışına katılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.