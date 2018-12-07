Bakan Pakdemirli: “Son 15 yıldaki seçimlerin en önemlisi”

Yerel seçimlerde AK Parti'nin oylarında bir azalma olursa, muhalefet hemen yeni bir tartışma açmaya çalışarak ‘parlamenter sisteme geri dönelim bu sistem olmadı' diyecekler” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mudanya ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde fidan dikiminin ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yerel seçimlerle ilgili konuşan Pakdemirli, Bursa'da olmaktan mutluluk duyduğunu da dile getirdi.

“Uludağ'daki bütün konuları halledin”

Hayırlı bir iş olan ağaç dikmeye geldiklerini belirten Pakdemirli, “Ondan sonra da en önemli programımız teşkilatımızla buluşmak oldu. Bakan olduktan sonra Ankara'da bakanlık yapmak yerine 81 il dolaşmak için hedef koydum. Bu illerin yarısını tamamladık gibi. Bugün bu güzel Bursa'da olmak benim için ayrı bir mutluluktur. Bursa hem büyükşehir hem de Anadolu dokusunu kaybetmemiş güzel bir şehirdir. Sivil hayatımda sürekli bulunduğum bir şehir. Şehrimizin Uludağ'ı var. Bakan olur olmaz Uludağ'daki özellikle bizim bakanlığımızı ilgilendiren bütün konuları halledin diye talimat verdim” şeklinde konuştu.

“Bütün görevler gelip geçicidir”

Yerel seçimlere doğru gidildiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, “Bir seçime doğru gidiyoruz. Seçimde teşkilatlarımızın değeri, önemi çok büyük. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor ama buradaki kadrolar da sınırlı. Bu sınırlı kadrolarda da zaman zaman teşkilat içi çekişmeler oluyor. Ben de teşkilatlardan gelmiş bir arkadaşınızım. 2011 seçimlerinde İzmir'den milletvekili adayıydım. Az bir farkla kaybettik. Sonra il teşkilatlarında başkan yardımcılığı yaptım. 2018 seçimlerinde de aday adayıydım ve listelerde de yer almadım. Tüm bunlara rağmen çalıştım. Neden bunları anlatıyorum? Bu işte küslük olmaz. Bu eğer bir davaysa Adnan Menderes ile başlayan, Turgut Özal'la devam eden ve Recep Tayyip Erdoğan ile bu işin zirvesine varan bu hareketin, mutlaka devam etmesi gerekiyor. Bu devam etmesi anlamında da bizim daimi kalıcı görevimiz AK Parti üyeliğimizdir. Onun dışındaki bütün görevler gelip geçicidir” dedi.

“Çocuklarınızın geleceği meselesidir”

Rekabetin güzel bir şey olduğunu söyleyen Pakdemirli, “Tatlı rekabeti kabul ediyorum. Ama tatlı rekabetin önüne asla geçmeyin. Arkadaşlarınızı üzmeyin. Ben olmadım diye ‘bu işi bıraktım, havlu atıyorum' demeyin. Birlikte kim seçiliyorsa seçilsin o arkadaşların yanında yer alın. Bana göre önümüzdeki seçim son 15 yıldaki seçimlerden en önemlisidir. Yerel seçimlerde AK Parti'nin oylarında bir azalma olursa muhalefet hemen yeni bir tartışma açmaya çalışacak. Diyecekler ki ‘parlamenter sisteme geri dönelim, bu sistem olmadı.' Bu seçim bu yüzden çok önemlidir. Geçen seçimlerde ne oy aldıysak 1 oy fazlası için çalışmamız gerekiyor. Gençlerimiz kadın kollarımız kapı kapı dolaşıp ‘hadi dostum, hadi arkadaşım bu Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil. Bu milletin meselesidir. Sizlerin, çocuklarınızın geleceği meselesidir' diyerek oy vermeyenleri de mutlaka ikna etmemiz gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Bu anlamda tarım ve orman bakanlıkları birleşti ve büyük bir aile olduk. Olabildiğince sahada olmaya çalışıyoruz. Amacımız hizmet etmektir. Genel seçimlere doğru giderken de tarım konusunda bizim üstümüze düşen ne varsa bizde bunları yapmaya devam edeceğiz. Halka hizmetin en önemli kısmı da belediyelerden geçiyor. AK Parti'nin doğuşu da belediyelerdendir. Bu anlamda biz de hükümet olarak üzerimize düşen ne varsa destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.