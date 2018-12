Bakan Pakdemirli: “Yanan ormanlara villa yapılamaz, bu alanlar kanunla korunuyor”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 yılında yüzde 30 orman varlığı olmasını hedeflediklerini dile getirerek, “Yerleşim alanlarına yakın yerlerde yangın çıktığında ‘villalara arazi açılıyor' deniliyor. Ormanlar kanunla korunan alanlardır. Bu alanlar yansa dahi başka maksatla kullanılması söz konusu değildir” dedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan'da yanan ormanlık alanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve sanatçı Haluk Levent'in iştirak ettiği törenle yeniden ağaçlandırıldı. Yanan 8 bin ağacın yerine 47 bin 800 fidan dikilecek. Bakan Bekir Pakdemirli, “Gelecek nesillere ait olan bu toprakları korumamız gerekiyor. Orman yangınlarına müdahale konusunda dünya lideriyiz. 15-20 ülkeye gittim, bana hep şunu söylediler, ‘sizin orman yangınlarına müdahalede dünya lideri olduğunuzu biliyoruz ve bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu çalışmayı bize nasıl transfer edersiniz?' Ben de her zaman şunu söylüyorum: Bizim burada lider olmamızın hiçbir önemi yok. Dünyadaki orman varlığı dünyadaki her bir vatandaşındır. Bu anlamda biz her türlü orman yangınları ile ilgili desteği veririz. Müdahale süremiz ben bakanlığa geldiğimde aşağı yukarı 15 dakika civarındaydı. Yaz boyunca da görünmez kahramanlarımıza destek olmak anlamında sahada onlarla beraber çeşitli müdahaleler katıldım. Orman Genel Müdürlüğü çalışanları aldıkları bu motivasyonla müdahale sürelerini 13 dakikalara indirdi. Bunu da dünyada daha önce kırılmamış bir rekor olan 10 dakikalara indirme konusunda benim beklentim var. Onların da bu konuda gayretleri var” dedi.

Hedef 7 milyar fidan

Vatandaşların ormanlarla daha fazla buluşması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, “Göreve geldiğimde bir şey daha söyledim. Ormanlarla vatandaşlarımız daha çok buluşmalı ve daha çok kullanmalı. Sabah gidip akşam döndüğümüz bir yer olmamalı. Bu kullanımı yaparken de koruma dengesini çok önemsememiz gerekiyor. Devlet her türlü koruma ile alakalı gayreti gösterir. Ama her şeyden daha önemlisi vatandaşın ağaçları korumasıdır. Bu konuda bilgilendirme çalışmalarını mutlaka arttırmamız gerekiyor. Yangın çıktıktan sonra müdahale önemli, ama çıkmadan önlemek daha önemlidir. Bununla ilgili Türkiye'ye örnek olacak ileri teknoloji kullanan bir yangın merkezimiz var. Onunla ilgili de önümüzdeki günlerde medyayı burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız” diye konuştu.

2023 yılında Türkiye'nin yüzde 30 orman varlığı olmasını hedeflediklerini belirten Pakdemirli, “AK Parti iktidara geldiği zaman bu yüzde 22'ydi. 1 buçuk milyon hektar orman varlığımızı arttırmış olacağız. Yaşayan dünyadaki her canlı için bir tane fidan hedefi ile ilerliyoruz. Bugün 4-5 milyara doğru koştuk, ama 7 milyar hedefimiz var. Bu 7 milyar fidan hedefine 2023 yılında varacağız. Dünyada zor bir ev ödevimiz var. 20 yıl içerisinde yüzde 50 gıda üretimimizi arttırmamız gerekiyor. Zirai üretimi arttırmamız lazım. Ama bir yandan yağışlar azalıyor. Dünyada çölleşme var. İklimler değişiyor. Bunun en önemli garantisi ve sigortası da orman varlığını artırmaktır. Biz bu konuda ev ödevimizi yaptık diye düşünüyoruz. Agresif bir politika ile orman varlığını arttırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Tarım arazisi kaybı konusunda ciddi adımlar attık”

Tarım arazileri kaybı konusunda da son yıllarda çok ciddi adımlar atıldığını işaret eden Bakan Pakdemirli, “2005 yılında çıkan kanunla senelik tarım arazisi kaybımız 120 bin hektardan 60 bin hektarlara düştü. Son 2 yılda da tarım arazisi kaybı 60 bin hektarlardan 30 bin hektarlara kadar düşürmüş vaziyetteyiz. Bize başta orman arazisi, sonra tarım arazisi gerekiyor. Gelecek nesillere bu dünyayı, Türkiye'yi bu güzel Bursa'yı taşımamız için bunları korumamız gerekiyor” dedi.

Yangın çıktığı zaman spekülasyonlar yapıldığının altını çizen Pakdemirli, “Burada yangın çıktığı zaman speküle edildi. Özellikle yerleşim alanlarına yakın yerde yangın çıktığında ‘villalara arazi açılıyor' denildi. Orman alanları zaten kanunla korunan alanlardır. Bu alanlar yansa dahi başka amaçla kullanılması söz konusu değildir. Yanan alanların hepsinde değerli personelimiz ağaçlandırma çalışmalarını yapıyor. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bugün yanan 8 bin 700 ağaca karşılık 36 hektarda 47 bin 800 fidan dikeceğiz. 21 bini kızıl çam, 3 bin selvi, 3 bin fıstık çamı, defne, ıhlamur, sıla, incir, erguvanı 15 bin de aromatik bitki dikerek bu bölgemizde ağaçlandırıyor olacağız” şeklinde konuştu.

Sanatçı Haluk Levent ise, “Sosyal medyada bakanımızı taciz ediyoruz ‘Haydi, haydi' diyerek. Ağaç dikerek mutlu olduğum kadar hiç mutlu olmadım. Bugün benim mutlu günüm. Tarım ve Orman Bakanlığı zaten anayasal hak çerçevesinde yanan yerlerin yerine villaların inşa edilemeyeceğini belirtmişti. Bizler de aynı düşünüyoruz. Ne zaman bir fidan dikimi varsa Türkiye'nin her yerine gelmeye söz veriyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve sanatçı Haluk Levent fidan dikti.