Bakan Soylu Özkan için destek istedi

Mustafakemalpaşa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, miting dönüşünde Karacabey'e uğrayarak halkı selamladı.

Cumhuriyet Alanı'nda halkı selamlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Karacabeyli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yoğun teveccüh karşısında kısa bir konuşma yapan Bakan Süleyman Soylu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş için destek istedi. Karacabey'in her zaman gönlünde apayrı bir yere sahip olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye büyük bir mücadele veriyor. Türkiye, on yıllardır başımıza getirilen belalardan, musibetlerden kurtulmanın eşiğinde. Terörle mücadele veriyoruz. Türkiye'nin büyüme mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin yerli ve milli üretim mücadelesini veriyoruz. PKK denilen örgütü hallaç pamuğu gibi attık. Bir daha dirilme imkanı söz konusu değil. 31 Mart'ta bir zaafiyete uğrarsak, bunların şımarıklarının önüne tekrar geçebilmek mümkün değil. Bedelini ağır öderiz. Bizim boynumuzu kandilin önünde eğik bırakmayın. Bizi şu FETÖ şarlatanına sakın güldürmeyin. 31 Mart'ta bizi mahcup etmeyin. Biz sizi mahcup etmeyiz. Allah bizi, siz mahcup etmesin. Burada Ali Özkan başkanımıza sizden güçlü bir destek bekliyoruz. Büyükşehir'de de Alinur Aktaş'a destek istiyoruz. Bizim boynumuzu bükmek isteyenlere fırsat vermeyin” ifadelerini kullandı.