Bakan Soylu, Teftiş Kurulu Başkanı Gürsel'in eşinin cenazesine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel'in vefat eden eşi Neriman Gürsel'in cenazesi için İznik'e geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel'in eşi Neriman Gürsel, Bursa'nın İznik ilçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da iştirak ettiği cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye; Bakan Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Emniyet Genel Müdürlüğü daire başkanları protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel'in vefat eden eşi Neriman Gürsel'in cenaze namazı Çandarlıoğlu Camisi'nde kılındıktan sonra İznik mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze öncesi ve sonrası Soylu'ya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.