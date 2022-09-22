Bakan Soylu'nun danışmanı Harun Akın'ın acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığı görevini yürüten Bursalı siyasetçi Harun Akın'ın annesi Sabahat Akın 92 yaşında hayatını kaybetti. Sabahat Akın ikindi vakti Orhangazi ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Orhangazi'nin yetiştirdiği önemli siyasetçilerden olan ve halen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığını yürüten Harun Akın'ın annesi Sabahat Akın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Sabahat Akın'ın cenazesi ikindi vakti Gölyaka Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından burada son yolculuğuna uğurlandı. Sabahat Akın'ın cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri, eski milletvekilleri, siyasetçiler, bürokratlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.