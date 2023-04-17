Bakan Varank, Bursa Ticaret Borsası'nın sahurunu katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılım sağladığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile Meclis Başkanı Mehmet Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen sahur programına;Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, rektörler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile partilerin il başkanları ve yöneticileri, ilçe Oda/Borsa başkan ve yöneticileri, STK temsilcileri ile Bursa TB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldı.

Başkan Matlı'dan birlik ve beraberlik mesajı

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, geleneksel halegelen sahur programında kent protokolünü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğuna değinen Başkan Matlı, “Çok şükür Bursa, bu birlik ve beraberliği ülkemizde örnek bir şekilde sergileyen şehirlerin başında yer alıyor. Bursa Ticaret Borsası olaraksahur soframızın etrafında ramazanın manevi iklimini hep birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İş dünyamızın sorun ve sıkıntıları maalesef oldukça büyük. Ama Bursa iş dünyası olarak, her zaman olduğu gibi bizler, devletimizden aldığımız güçle, var gücümüzle çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi hiç bozmasın. Bu vesileyle yaklaşmakta olan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin bayramını şimdiden kutluyorum” dedi.

“Bursa'yı Avrupa'nın örnek üretim merkezi haline getirebiliriz”

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu söyledi. Bursa Ticaret Borsası'nın yaptığı çalışmalar ile kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu dile getiren Bakan Varank, “Bursa'nın enerjisi sinerjisi bir başka. Bu örnek birliktelik ile Bursa potansiyelini çok daha ileriye taşıyabilecek marka şehirlerden bir tanesi. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Bu şehri sadece Türkiye'de değil, en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa'da da örnek üretim şehirlerinden bir tanesi haline getirebiliriz. Bir ve beraber olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey olmaz. İşte yerli ve milli otomobilimiz Bursalı Togg bunun en güzel örneği. İnşallah önümüzdeki dönemde de yine birlik ve beraberlik içerisinde bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile bu güzel, bereketli sofrada bizleri bir araya getiren Bursa Ticaret Borsamızın değerli yönetici ve üyelerine teşekkürlerimi sunuyor, tüm hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum” diye konuştu.