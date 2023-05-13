Bakan Varank, havalara uçtu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmangazi Belediyesi'nin Macera Bursa parkını gezerek adrenalin tutkunlarının heyecanına ortak oldu.

Bakan Varank, Hamitler Mahallesi'ndeki Macera Bursa'da ekstrem spor tutkunlarının vazgeçilmezleri olan zipcoaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı ve macera ip parkurlarını inceledi. Tesisteki vatandaşlarla sohbet eden Varank, görevlilerden parkurlar hakkında bilgi aldıktan sonra kaskını takarak zipline kulesine çıktı. Vatandaşların alkışları eşliğinde kendisini hat üzerinde Bursa manzarasına doğru boşluğa bırakan Bakan Varank, keyifli anlar yaşadı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bakan Varank'ın zipline deneyimine eşlik etti.

Macera Bursa'da eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Bakan Varank, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ederek, adrenalin tutkunlarını Hamitler'deki tesise davet etti.