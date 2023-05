Bakan Varank: "İthal aday değilim"

Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'nın yüksek hızlı trenle 2024 sonunda buluşacağını söyledi. Bursa'nın AK Parti iktidarında 200 milyar lira yatırım aldığını belirterek, "Bunları yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı bir sinerjiyi mutlaka ortaya koyacağız. Hakettiği yatırımlarla Bursa'yı buluşturmak için eğer Bursalı hemşehrilerimiz takdir eder, güvenlerini tekrar gösterirse bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Varank, "Vizyonel bakış açısıyla şehirlerimize yaklaşıyoruz. İlçeleri, şehirleri ve Türkiye'yi gelecek döneme hazırlayacak entegre bakış açısıyla hizmet yarışına bakıyoruz. Biz bizi eleştirecek dahi olsa, siyaseten bizim karşımızda dahi olsa insanların bizimle ilgili kurduğu cümleleri, eleştirilerini, sitemlerini şimdiye kadar asla duymazdan gelmedik. Bu manada her zaman vatandaşımız ne düşünüyor, bunları dikkate aldık. Siyasetinizi bunları dikkate alarak yapmazsanız, kendinizi güncellemez, sokağın, medyanın sesini duymazsanız siyasette başarılı olamazsınız. Ekip çalışmasını en iyi şekilde yapıp, ortak akla önem vereceğiz. Bursa'nın potansiyeli hangi alandaysa, ön plana çıkaracak faaliyetleri gerçekleştirmek ve buna göre yol yürümek, bir manada proaktif yürümek bizim gücümüzün temelini oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde, Bursa'yı nasıl daha iyi kalkındırabilir, marka değerini nasıl yükseltebilir, daha aydınlık, daha müreffeh daha mutlu şehir yapmak için nasıl hareket edebiliriz. Bursa'yı sadece Türkiye'de değil Avrupa'da örnek bir şehir haline getirebiliriz. Elbette çalışmalar, planlamalarımız var. Önümüzdeki dönemde biz yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Bakan Varank, Bursa'da İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, Haber Müdürü Uğur Uslubaş'ın da yer aldığı medya mensuplarıyla kahvaltıda biraraya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da buluşmada yer aldı.

Kendisini artık Bursalı olarak gördüğünü ve ithal aday olmadığını, Bursa'da ev kiralamak için çalışmalar yaptığını ifade eden Bakan Varank, "Biz reaktif bir siyaset izlemeyeceğiz, proaktif siyaset izleyeceğiz. Bu şehrin potansiyelini çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Burası sanayi şehri, üretimin Türkiye'yi nasıl kalkındırdığını hepimiz biliyoruz. Bursa'ya kazandırdığımız yatırımların şehre neler kattığını biliyorsunuz. Türkiye'nin otomobili sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin gündeminde. Nasıl Türkiye'nin otomobili projesi, sanayiyi değiştiren dönüştüren proje ise otomotiv endüstrisini geleceğe taşıyacak yatırımsa, bunun gibi farklı alanlarda sanayicilerle Bursa ve Türkiye'yi ileriye taşıyacak projeleri beraberce gerçekleştireceğiz. Biz Türkiye'de özellikle cari açık verdiğimiz alanlarda katma değerli ürünlerin Türkiye'de yerli ve milli olarak geliştirilmesi için program başlatmıştık. Hamle programı. Burada biz bu alanlarda yatırım yapacak firmalarımıza ARGE'den ticarileşmeye kadar farklı destekleri tek pencereden veriyoruz. Bursa'da yerlileşme anlamında hamle programında en başarılı şehirlerden birisi Bursa. Onun için başta sanayi olmak üzere, sektörleri desteklemeye devam edeceğiz. Burası sanayi şehri deyipsadece sanayi ile bu şehri gündeme getirip dersek diğer potansiyelleri gözardı etmiş oluruz. Tarımda katma değerli üretimi yapacağız. Bunlarla ilgili yaptığımız projeleri daha ileriye taşıyacağız. Kültür turizmi, hanlar bölgesinde yaptığımız çalışmaları görüyorsunuz. Bunun gibi projelerle kültür varlıklarını cazip hale getireceğiz. Talep edilen ziyaret edilen mekanlar haline getireceğiz. Bu şehirde potansiyel taşıyan bütün sektörlere desteğimizi vereceğiz. Bu şehri farklı bir şekilde kalkındıracağız. Bu gayret, azim bu ekipte var. Önümüzdeki dönemde bu sinerji, gayreti, başarıyı hep birlikte göstereceğiz. Farklı bir Bursa'yı inşa edeceğiz" dedi.

Toplantıdayken Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla aradı

Bursa'da medya buluşmasındayken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Varank'ı telefonla aradı. Erdoğan ile görüşmesini anlatan Varank, "Biz her zaman ortak akla önem verdik. Ekip çalışmasına önem verdik. Cumhurbaşkanımız milletin bağrından çıkmış bir siyasetçi, milletiyle beraber yol yürümüş siyasetçi, aynı zamanda ekip çalışmasına önem veren siyasetçi. Her zaman ekibiyle ön plana çıkmış, ekibine her zaman iyi kaptanlık yapmış bir siyasetçi. Hem seçimde yakaladığı başarılarda, hem de Türkiye'nin kalkınma hamlesinde yakaladığı başarılarla farkını ortaya koymuş bir lider. Az önce telefon etti. 'Nasıl gidiyor' diye sordu. 'Bu hafta şunları mutlaka ihmal etmeyin' diye bizlere talimat veriyor. Hem iyi bir kaptan, hem iyi bir takipçi. Mutlaka verdiği, ortaya koyduğu işlerin yerine getirilmesinde de kendisi bire bir takipte olan siyasetçi. Biz ekip çalışmasını daha da ileriye taşımak istiyoruz. Buradaki ekip arkadaşlarımızla iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Güzel bir arkadaşlık, birliktelik var. Aynı zamanda ortak akla önem veren bir partiyiz bir siyasi hareketiz. Biz bizi eleştirecek dahi olsa, siyaseten bizim karşımızda dahi olsa insanların bizimle ilgili kurduğu cümleleri, eleştirilerini, sitemlerini şimdiye kadar asla duymazdan gelmedik. Bu manada her zaman vatandaşımız ne düşünüyor. Kamuoyu ne düşünüyor. Bunları dikkate aldık. Siyasetinizi bunları dikkate alarak yapmazsanız, kendinizi güncellemez, sokağın, medyanın sesini duymazsanız siyasette başarılı olamazsınız" ifade etti.

Yüksek hızlı tren 2024 sonunda seferlere başlayacak

Bakan Varank, kendisine yönelik ithal aday eleştirisi ve yüksek hızlı trenin Bursa ile ne zaman kavuşacağına ilişkin bir soruya ise "İthal aday mevzusu, yerel siyasetin her zaman gündeminde olmuştur. Kimi zaman iyi niyetli, kimi zaman çok iyiniyetli olmayan şekilde gündeme getirilir. Ben en az gittiğim şehre 5 kere gittim. Ömrü hayatımda sadece bakan olarak değil, Cumhurbaşkanımızla yol yürürken bütün meseleler için bütün şehirleri gündeme alıp takip eden bir siyasetçi olmaya çalıştık. Bursa bizim her zaman gündemimizdeydi. Gündemimizde olmaya devam edecek. Sadece bu şehre gelerek değil, kabul ettiğimiz heyet, belediye başkanlarımızın, arkadaşlarımızın 5 yılda emin olun sayısını ben hatırlamıyorum. Bu şehrin potansiyeli yüksek bir şehir. Bu şehre gerek kalkınma ajansları, gerek Sanayi Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTKAK, KOSGEB'le büyük destekler verip gündemimizde tuttuk. Bu şehirle farklı bağ kurmaya çalıştık. Zaten kendisi cazibe merkezi olan şehirleri desteklerseniz; kalkınma hamlesine katkı sağlayabilirsiniz. Ben evimi tutmak üzere ev arayışına başladım. Arkadaşlarımız bakıyorlar, eşime fotoğraflarını gösterdim. Yüksek hızlı tren önemli bir proje, maalesef projenin Bilecik ayağında yaşanan sıkıntılardan dolayı inşa süresinde yaşanan sıkıntılardan dolayı istediğimiz hızla bu projeyi tamamlama fırsatını yakalayamadık. Bu şehre yüksek hızlı tren vizyonunu kim kazandırdı. Bu da bizim siyasi bakış açımızın getirisi. Türkiye'ye yüksek hızlı tren anlayışını kim getirdi. Bizim siyasi vizyonumuzun projesi. 7'li koalisyon içerisinde genel başkanlar var. Sivaslı bir genel başkan var. Sivasa hızlı tren istemiyor. Böyle bir vizyona karşı Türkiye'yi ulaştırmada çağın ötesine taşıyacak siyasi hareketiz. Yüksek hızlı tren inşaatı son sürat devam ediyor. Bu hafta şantiyeyi bizzat ziyaret edeceğim. Müteahhiti davet ederek, işi sıkı takip ettiğimizi gösteriyoruz. Bunu da daha etkili bir şekilde. Eğer her hafta müteahhidi aramamız gerekiyorsa her hafta, her ay aramak gerekiyorsa her ay arayarak 2024 sonunda Bursa'ya hızlı treni getirmek üzere, test seferlerini başlatmak üzere biz hedeflemelerimizi yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde nasıl gelişmeler olacak bilmiyoruz, Bu şehre hizmet edecek arkadaşınız olarak burada önümüzdeki dönemi sıkı bir şekilde takip ederek yüksek hızlı trenle Bursa'yı buluşturmuş olacağız. Bursa halkına bu konforu getirmiş olacağız. Özellikle gençler bu işi istiyor. Çünkü Ankara'da yaşayıp Eskişehir'de okuyan, Eskişehir'de okuyup Ankara'da yaşayan gençler var. Bursalı gençler yüksek hızlı tren istiyorlar. Eğitim hayatlarına başka şehirlerde devam etmek isteyen, Bursa'nın potansiyelini değerlendirmek isteyen gençler bunu istiyorlar. Bursa'yı yüksek hızlı tren ile buluşturacağız. Sıkı şekilde projeyi takip edeceğiz. Yüksek hızlı tren gibi, Bursa'ya kazandırdığımız projeler var. Entegre bakmamız lazım. İzmir İstanbul otobanının en fazla hizmet ettiği şehirlerden birisi Bursa. Çanakkale köprüsünün bile en fazla hizmet ettiği şehirlerden birisi Bursa. Burası bir sanayi şehri. İhracatımızın yüzde 65'ini hala tırlarla gerçekleştiriyoruz. İstanbul İzmir otobanı, Osmangazi köprüsü, Yavuzsultan Selim köprüsü. Bunlar Bursalı ihracatçının en fazla kullandığı lojistik hatlar. Bursa'ya hizmet etmiyor diyemeyiz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın en fazla hizmet ettiği şehirlerden birisi Bursa. Ulaştırmada yakaladığımız bu yatırımlarla Bursa ile İstanbul'u birleştirmiş durumdayız. Yereldeki havalimanı daha sık kullanılsın istiyoruz. Türk Hava Yolları ile görüşüyoruz. Farklı özel sektör firmaları ile görüşüyoruz. Burada aranan gerçek, kendimizi kandırmamamız lazım. Zarar eden hatlarla ilgili hiç bir firma elini taşın altına koymak istemez. Ben uçak seferi koyayım ama zarar edeyim anlayışı sürdürülemez. Gaziantep'teydim. Bursa Gaziantep seferlerini tekrar başlatmakla ilgili talep var. Pandemide akamete uğradı. Bunları da ilgili taraflarla görüşüyoruz. Bursa'da yaptığımız otobanla birlikte büyük bir rahatlama sağlasak da kuzey geçişi ihtiyacı olduğunun farkındayız. Kuzeyden bypas geçiş otoban yapmak da planlarımız arasında. İhale yapıldı, bu süreci önümüzdeki dönem hızlı şekilde başlatacağız. 2024 yılında yapım ihalesine çıkacağız. Yap işlet devret modeliyle yapıldığı için talipli firmalar var. Proje biter bitmez ihaleye çıkacağız. Bursa ve otobana rahatlama getireceğiz" cevabını verdi.

"Kentsel dönüşüm desteği diğer büyükşehirlerimize de yayılacak"

Bakan Varank, İstanbul'a yönelik kentsel dönüşüm desteğinin Bursa'da gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya ise "Yarısı bizden kampanyası ses getirdi. Neden İstanbul'da başladık. En zor kentsel dönüşümü İstanbul'da yapıyoruz. Orada nasıl bir talep toplayıp hava yakalayacağız, ilgi alakayı görmeye çalışıyoruz. Murat Kurum Bakanımızla görüştük. Diğer büyükşehirlerimize de mutlaka yayacağız. İlk pilot çalışmayı onlar İstanbul'da yapmak istediler. Oradan alacağımız geri dönüşlerle kentsel dönüşümü gündemde tutarak, rantsal dönüşüm diyenlere sesimizi çıkarıp yola devam edeceğiz. 'Siz betoncusunuz, TOKİ denen ucubelerle ülkeyi mahvettiniz' diyenler şimdi iyi ki TOKİ var diyorlar. Deprem bölgesinde bir tane TOKİ dairesi zarar görmedi. Böyle bir yapıyı oluşturduğunuzda, vatandaşların ilgi, alakası devam edecek. 1 milyon üzerinde konutu dönüştürdük. TOKİ ile ciddi konut hamlesi gerçekleştirdik. İstanbul'da belediyenin şirketiyle büyük işler yaptık. Sadece İstanbul'da belediye vasıtasıyla 100 binin üzerinde konutu inşa ettik. Ama baktığımızda CHP'li belediye başkanı bizim bitirip tamamlayıp teslime hale gelen konutları bile ancak 2 senede teslim edebildi. Bırakın yeni konut yapmayı. Bu işler gayret istiyor, bu işler elini taşın altına koymayı gerektiriyor. Bu işler dert sahibi olmayı gerektiriyor. Hanlar bölgesinde yapılan çalışma Türkiye'ye dünyaya örnek olacak bir iş" karşılığını verdi.

Cumhur ittifakı olarak Bursa'da 20'de 20 hedeflediklerini kaydeden Bakan Varank, "Cumhur ittifakı olarak 20'de 20 bekliyoruz. Biz iddialı bir siyasi hareketiz. 20'de 20 bu şehir yapar mı. İsterse yapar. Bizim hedeflerimiz yüksek. Seçim akşamında da tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Bursalı hem cumhurbaşkanına hem milletvekili adaylarına en güzel şekilde sahip çıkacak. Buradan katma değerli üretimi mutlaka daha hızlandırmamız lazım, bunun örneklerini TOGG ile yapıyoruz. Türkiye'nin ilk otomotiv batarya fabrikasının temellerini attık. Bu katma değerdir. Bu Bursa'yı 100 birim insan gücü, 100 birim insan gücü ve yatırımla katma değer üretmek demek. Yüksek teknoloji ve katma değerli üretime destek vereceğiz. Arge projelerine destek vermek, tasarım merkezlerinin sayısını arttırmaktan geçiyor. Bu bizim 1 numaralı gündem maddemiz olacak. Bizim Bursa'da yeşil ve sürdürülebilir sanayiye geçmemiz gerekiyor. Bunun yolu da mevcut yatırımların dönüşümünden geçiyor. Bursa sanayisi eleman arayan, kalifiye eleman ihtiyacı duyan şehirlerin başında geliyor. Sanayi ve üretimde çalışan insan kaynağını daha kabiliyetli hale getirmek üçüncü başlığımız oluyor" diye konuştu.

Bursaspor'a yeni dönemde nasıl destek olacağı ile ilgili bir soruya da Bakan Varank şöyle cevap verdi: "Bu şehrin dinamiklerinde futbolun önemini biliyorum. Sokakta da bana talepler geliyor. Bu şehri önümüzdeki dönemde temsil edecek bir arkadaşınız olarak benim kapasitemde ne varsa, benim ilişkilerim bağlantılarım, bugüne kadar getirdiğim tecrübeler dahilinde, fair play kuralları, adalet dahilinde ben bu şehrin önümüzdeki dönemde bir evladı kabul edilirsem, çalışacak bir arkadaşınız olacak kapasitemde yetkimde ne varsa bunu yapmaya ben hazırım. Sahaya çıkıp oynamak gerekiyorsa onu da yaparım. Benim şirketler adına söz vermem, parayı veririz, sponsorluğu yaparız demem yalan olur. Tabii ki şirketleri, iş dünyasını harekete geçirmek, bu takıma iş dünyasının sahip çıkması için yapılması gereken etkinliklerde elimin taşın altına koyarım. Eğer kurallara uyuyorsa, adaletli ise sahaya çıkıp oynamak gerekiyorsa yaparım. Tutamayacağım sözler, benim yetkimde olmayan sözleri verirsem aldatmak olur. Bursaspor'u gündemde tutuyorum. Yeşil beyazı seviyoruz ve önemsiyoruz. Bu takımın ileriyle gitmesi için ekip arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki dönemde gündem maddelerimizde en önemlisi olacak".