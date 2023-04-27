Bakan Varank Kestel'de 500 milyon liralık yatırımları açacak

Kestel Belediyesi'nin 500 milyon liralık yatırımla tamamladığı 4 vizyon projesi 30 Nisan Pazar günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açılacak.

Kestel Belediyesi tarafından 500 milyon liralık yatırımla tamamlanan ‘Meydan Kestel', Millet Kütüphanesi, Sokak Hayvanları Bakım ve Yaşam Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Parkı 2.Etap projesi, 30 Nisan Pazar günü saat 16.00'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve il protokolünün katılımıyla açılacak. Meydan Kestel'de gerçekleşecek olan kurdele kesiminin ardından Bakan Varank ve beraberindeki heyet, Millet Kütüphanesi, Sokak Hayvanları Bakım ve Yaşam Merkezi ile Naim Süleymanoğlu Parkı'nı inceleyecek. Toplu açılışa sayılı günler kala 4 farklı proje noktasında detaylı incelemelerde bulunan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, açılışa tüm Kestellileri davet etti.