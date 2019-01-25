Bakan Varank'tan Bursa Uludağ Üniversitesi'ne özel teşekkür

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin şehrin 13 farklı Ar-Ge Merkezi ile hayata geçireceği 2244 Sanayi Doktora Programı'na verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Bakan Varank, programın üniversite-sanayi iş birliğiyle farklı bir pencere açacağını söyledi.

TÜBİTAK tarafından önceki yıl hayata geçirilen 2244 Sanayi Doktora Programı'na BUÜ'den önemli bir destek geldi. Kentteki 13 Ar-Ge Merkezi'yle birlikte proje hazırlığına girişen BUÜ, toplam 55 doktora öğrencisi için aylık 4 bin 500 TL burs ve destek aldı. TÜBİTAK Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, üniversite rektörleri, akademisyenler ve sanayi temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hayata geçirilen 2244 programıyla birlikte üniversite-sanayi iş birliği dâhilinde tarihî bir adımın atıldığını söyledi. Sanayi alanında ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağının çözülmesi için hayata geçirilen proje ile 517 doktoralı öğrencinin destekleneceğini kaydeden Bakan Varank, “Öğrencilerimiz eğitim süreçleri boyunca iş dünyasını daha yakından tanıyacak ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde doktoralarını tamamlayacak. Mezuniyet sonrasındaysa, iş arama zahmetine girmeyecekler ve doktora yaptıkları alanda istihdam edilecekler. Böylelikle sanayide nitelikli bilgiye dayanan katma değerli üretimi arttırmış olacağız. 33 farklı üniversitenin 77 farklı firmayla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı. Böylece 120 farklı projeyle, sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek” dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise programda yaptığı konuşmasında Türkiye'nin 2023 hedeflerine vurgu yaptı. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmanın hedeflendiğine işâret eden Prof. Dr. Mandal; “Yakın zamanda yaşanan cari açığın kapatılmasının da bir diğer hedefimizdir. Bu hedeflerimize ulaşabilmemiz için, ülkemizin orta yüksek teknoloji üreten ülke grubundan, yüksek teknoloji üreten ülke grubuna geçmesi zarûreti konusunda herkes mutâbık. Daha fazla yüksek teknolojiye dönüşebilecek bilgiyi ve teknolojiyi geliştirebilecek nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Toplam 33 üniversitenin 77 farklı firma ile yaptığı 2244 Sanayi Doktora Projesi'ne 13 firma ile ortaklık yaparak katılan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da projede yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. 3. nesil üniversite vizyonuyla bilimi sanayiyle buluşturabilmek için projeler ürettiklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, TÜBİTAK tarafından desteklenecek proje sayesinde 55 doktora öğrencisini 13 farklı alanda çalıştırabileceğiz. Öğrencilerimize aylık 4 bin 500 TL burs verilecek. Üstelik öğrencilerimiz doktoranın ardından çalıştıkları kurumda 3 yıl daha istihdam edilebilecek. Yükseköğrenime özendirme ve firmaların üniversitelerle işbirliğini geliştirmesi adına bu proje ile büyük bir açığın kapanacağına inanıyorum. Programın sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, programa katılan üniversite yöneticilerine ve firma temsilcilerine belgelerini takdim etti.