Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg ile ilgili katıldığı programda yaptığı açıklamalara tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Kılıçdaroğlu çıkıp, ‘Biz zaten Türkiye'nin otomobil projesiyle ilgili kötü bir şey söylemedik' diyebiliyor. Vatandaşı aldatarak siyaset netice alabileceklerine inanıyorlar” dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa'daki muhtarlarla bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda Togg ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Programda yöneltilen Togg ile ilgili soruyu Kılıçdaroğlu'nun ‘Biz hiçbir zaman Türkiye'nin otomobil projesine karşı çıkmadık ki' diye cevapladığını hatırlatan Bakan Varank, “Senin ve milletvekillerinin Togg ile ilgili neler söylediğini biz hatırlıyoruz. ‘Yerli otomobil yapamazsınız. İş adamları, bakanlar, cumhurbaşkanı bir araya gelip otomobil üretiyordunuz. Ne oldu' diye kürsülerden bağırdığınızı biz hatırlamıyor muyuz? Bunlar sanki hiç yaşanmamış gibi, çıkıp kameraların karşısına ‘biz zaten Türkiye'nin otomobil projesiyle ilgili kötü bir şey söylemedik' diyor. İşte, vatandaşı aldatarak siyaset netice alabileceklerine inanıyorlar. Vatandaşımız kim doğruyu söyler, kim samimi, kim değil. Bunu en iyi seçmendir. 21 yıldır olduğu gibi, 28 Mayıs'ta da milletimiz takdirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacaktır. Bizde yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

"Bu muhalefet anlayışından kurtulmamız gerekiyor"

Hükümet ve iktidar olarak eleştirilmekten çekinmediklerini ifade eden Varank, “Muhalefetin gerçekten yapıcı eleştiri yapmasından, bizim eksikliklerimizi göstermesinden rahatsız olmayız. Bu bizim aynı zamanda işimizi düzgün yapmamızı sağlar. Ama karşımızda kayıkçı kavgası yapan insanlar olduğunda emin olun bizde enerjimizi, buralarda harcamak zorunda kalıyoruz. Türkiye, elektrikli otomobilini üretti. ‘Dünya'da hidrojenle çalışan araçlar var. Bu konuda ne yapıyorsunuz' diye bana sorsalar. Ben sana neyin ne olduğunu anlatırım. Kendime çeki düzen veririm. Hidrojenle ilgili projelerime tekrar yoğunlaşırım. Ama sen bana ‘Türkiye'nin otomobili İtalya'dan geliyor' dersen. Ben seninle anca dalga geçerim. ‘Sen o kadar cahilsin ki, Gemlik'i İtalya'da zannediyorsun' derim. Bu muhalefet anlaşıyından kurtulmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bakan Varank, sabah katıldığı BEBKA-Bilişim Vadisi DIGIAGE Oyun Kampı İşbirliği İmza Töreni'nde ise teknoloji tabanlı girişimcilerin son 2 yıldır 1,5 milyar doların üzerinde yatırım aldığına dikkat çekti.

Bakan Varank, “İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Azerbaycan'da faaliyetlerine devam eden Bilişim Vadisi, Bursa'da da hizmet vermeye başlayacak. TechINBursa Kuluçka Merkezi'nde yer alıp burada fikirlerini ticarileştirmek isteyen gençlerimize başka bir katkıyı da Bilişim Vadisi sayesinde sağlamış olacağız. Artık Bilişim Vadisi ve BEBKA, TechINBursa güçlerini birleştiriyor. Bundan sonra 'Ben girişimci olmak istiyorum. Benim şöyle bir fikrim var, ticarileştireceğim. Arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bizim ortaya koyacağımız teknolojinin, bizim ortaya çıkaracağımız, geliştireceğimiz teknolojinin ürünleşmesi sonucunda önemli başarılar elde edecek' diyen gençlerimiz gelecekler, kalkınma ajansımızın TechINBursa Kuluçka Merkezi'ne başvuracaklar ve mentorluk hizmetlerini, yönlendirme hizmetlerini, networking desteklerini alacaklar. Ama bunları bundan sonra teknoparkların farklı vergi indirimi ve diğer desteklerini kullanarak gerçekleştirebilecekler" dedi.

TechINBursa Kuluçka Merkezi'ne gelen gençlerin bundan sonra teknopark desteklerinden faydalanabileceğini söyleyen Varank, "Biz Türkiye'yi sürdürülebilir ve katma değerli kalkındırmanın yolunun inovasyona yatırımdan geçtiğinin farkındayız. Onun için de 21 yıldır Türkiye'deki inovasyon ekosistemine, Ar-Ge merkezlerine, tasarım merkezlerine, teknoparklara, araştırma altyapılarının, üniversitelerimize çok ciddi destekler veriyoruz. Bunun da hamdolsun geri dönüşlerini, neticelerini alabiliyoruz. Türkiye'de özellikle teknoloji tabanlı girişimcilik şu anda dünyadan ses getiriyor. Girişimcilerimiz son 2 yıldır rekorlar kırarak 1,5 milyar doların üzerinde dünyanın farklı fonlarından yatırım almayı başardılar. Biz bunun önünün daha da açık olduğunu biliyoruz. İnşallah bu işbirlikleriyle, yapacağımız yeni yatırımlarla önümüzdeki dönemde çok farklı başarıları elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak protokole imza attı.