Bakanlıktan Karacabey Belediyesi'ne çöp kamyonu ve konteyneri desteği

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşme neticesinde, bakanlık tarafından bir çöp kamyonu ve 550 çöp konteynırı Karacabey Belediyesi'ne hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karacabey Belediyesi'ne hibe edilen çöp kamyonu ve çöp konteynırları, dün Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Karacabey Belediye'mizin her türlü talebine olumlu bakmakta ve bizlere her konuda yardımcı olmaktadır. Bakanlığımızın çeşitli destekleriyle birçok gayrimenkulü belediyemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Araç ve konteynır noktasında desteklerini esirgemeyen Bölge Milletvekilimiz Dr. Mustafa Esgin'e de ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Daha temiz bir Karacabey için güçlenen araç filomuz ve teknik ekipmanlarımızla, halkımıza daha iyi bir hizmet sağlayacağız” dedi.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen araç ve ekipmanlarla birlikte Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait araç filosu güç kazandı.

Halihazırda 13 çöp kamyonu, 1 büyük süpürge aracı, 2 küçük süpürge aracı, 4 kamyonet, 1 kepçe ve 2 cenaze aracının yanı sıra 94 kişilik personelle Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde faaliyetlerini titizlikle sürdürüyor.