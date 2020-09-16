Bakanlıktan, Mustafakemalpaşa bal ormanına onay

İlçede faaliyet veren arıcılarının talepleri doğrultusunda şubat ayında başlatılan çalışmalar doğrultusunda Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin hazırladığı proje ile balın organize sanayisi olma niteliğini taşıyan ‘Bal Ormanı' Projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Bursa Arıcılar Birliği ve Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen proje Lütfiye Mahallesi'nde 250 hektarlık arazi üzerinde uygulama çalışmalarıyla başladı. ‘Bal ormanı için lavanta, biberiye ve badem ağaçları ekildi' Mustafakemalpaşa orman işletme müdürlüğünce söz konusu alanda yapılan flora ve vejetasyon çalışmasının ardından Bal Ormanına ekilen lavanta, biberiye ve badem ağaçları arıların istifadesine sunulacak.

'Arıcılık yeniden başlayacak'

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Yöre halkına gelir kaynağı oluşturan bal ormanları ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. Kurulan bal ormanıyla kırsalda yaşayan vatandaşlarımız da tekrar arıcılık faaliyetlerine başlarken bal üretiminde de önemli artışlar sağlanacak. Tamamen organik bal üretmek maksadıyla kurulan bal ormanı aynı zamanda tarım ve hayvancılığa da ekonomik yönden önemli ölçüde katkı sunacak" dedi.

'Ormandan bal damlayacak'

Potansiyel bal ormanı yerinin ve alanının seçimi yapılırken birçok kriterin göz önüne alındığını söyleyen Başkan Kanar, "Bu kriterlere göre bal ormanı için Lütfiye mahallesinde belirlenen alanın en az rüzgar tutan yerde olduğunu, trafik yoğunluğundan, insan ve hayvan hareketlerinden uzakta, yakınında sürekli olarak temiz su sağlayan bir kaynak bulunduğunu ve bu sayede ormandan bal damlayacak" diye konuştu.