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Bakanlıktan Mustafakemalpaşa'ya çöp kamyonu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Mustafakemalpaşa Belediyesi temizlik filosuna son model çöp kamyonu hibe edildi.


Sıfır atık projesi kapsamında hibe edilen çöp toplama kamyonu Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri araç filosundaki yerini alındı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Biz ilçemize aşığız ve attığımız ok yerine varana kadar çalışmaya devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler meyvesini verdi. Sağlıklı ve temiz bir ilçe için ilk günden bu yana yanımızda olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve emeği geçen vekillerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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