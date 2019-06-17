Baki Şahin madalya peşinde

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreş sporcusu Baki Şahin, Avrupa Oyunları'nda madalya arayacak.

Bu sezon uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Baki Şahin, yeniden millî takıma davet edildi. Dünya sıralamasında 24 puanla onuncu sırada yer alan Baki Şahin, 21-30 Haziran tarihlerinde Belarus'un Minsk şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Oyunları'nda 97 kg Serbest stilde Türkiye'yi temsil edecek.

Ay-yıldızlı formayla yarışacak olmanın büyük gurur olduğunu dile getiren tecrübeli güreşçi, hedefinin millî takımla başarılar kazanmak olduğunu söyledi. Bu sezon birçok organizasyonda derece yaptığını da hatırlatan Baki Şahin; “Kulübümle iyi bir sezon geçirdim. Millî takım kamplarına dahil edilmek, millî formayla mücadele etmek onur verici. Her sporcu bunu yaşamak ister. Bana verilen fırsatları iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Avrupa oyunlarında ülkeme madalya kazandırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.