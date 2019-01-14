İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baki Şahin millî takımda

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcusu Baki Şahin millî takıma girmeye hak kazandı.


Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Çorum'da tamamlandı. Hitit Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 450'ye yakın sporcu madalya için ter döktü. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından 97 kiloda Baki Şahin ikinci olurken, 79 kiloda mücâdele eden Muhammed Ali Güngör'de turnuvayı beşinci sırada tamamladı.


Turnuvanın ardından 97 kiloda millî takım kampına girmeye hak kazanan Baki Şahin, 24 -27 Ocak tarihlerinde Rusya'nın Krosnoyarsk şehrinde düzenlenecek olan ‘Grand Prix Ivan Yarygyn' turnuvasında ülkemizi temsil edecek

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.