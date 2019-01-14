Baki Şahin millî takımda

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Çorum'da tamamlandı. Hitit Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 450'ye yakın sporcu madalya için ter döktü. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından 97 kiloda Baki Şahin ikinci olurken, 79 kiloda mücâdele eden Muhammed Ali Güngör'de turnuvayı beşinci sırada tamamladı.

Turnuvanın ardından 97 kiloda millî takım kampına girmeye hak kazanan Baki Şahin, 24 -27 Ocak tarihlerinde Rusya'nın Krosnoyarsk şehrinde düzenlenecek olan ‘Grand Prix Ivan Yarygyn' turnuvasında ülkemizi temsil edecek