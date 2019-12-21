Bak?m B?y?k?ehir'den, moral ba?kandan

B?y?k?ehir Belediyesi Sa?l?k ??leri Dairesi Ba?kanl??? b?nyesinde ?al??malar?n? s?rd?ren evde hasta bak?m ve hasta nakil hizmetleri, vatanda?lar?n derdine derman olmaya devam ediyor. Evde Hasta Bak?m Merkezi ve ambulans servisi b?nyesinde 67 ara? ve 144 personelle 17 il?edeki vatanda?lara sa?l?k hizmeti ula?t?r?l?yor. Evde sa?l?k hizmetleri kapsam?nda doktor, hem?ire, bak?m destek, psikolojik destek, ftr uzman hekim ve fizyoterapist ziyaretleri, ambulansla hasta nakil hizmeti ve kimsesiz hastalar?n evlerinde temizlik hizmeti uygulamalar? yap?labiliyor. 2010 y?l?ndan bu yana Bursa B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan verilen hizmetlerden bug?ne kadar yakla??k 50 bin hastaya 900 bin kez evde bak?m hizmeti verilirken, 19 bin hasta nakil i?lemi ger?ekle?tirildi.

B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Alinur Akta? da f?rsat bulduk?a evde hasta bak?m hizmetlerinden yararlanan hastalar? evlerinde ziyaret edip, onlara moral veriyor. Ba?kan Akta?, son olarak e?i Sevin? Akta? ile birlikte kal?a k?r??? protezi nedeniyle Haziran ay?ndan bu yana B?y?k?ehir'den sa?l?k hizmeti alan 92 ya??ndaki Sebehat Ayano?lu'nu Kapl?kaya Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Yakla??k 4 ay s?ren fizyoterapi hizmeti sayesinde desteksiz y?r?meye ba?layabilen Ayano?lu ile sohbet eden Ba?kan Akta?, ?Sosyal belediyecili?in gere?i olarak zor ve s?k?nt?l? zamanlarda halk?m?za katk? vermeye ?al???yoruz. Sebehat teyzemiz de 92 ya??nda, ger?ekten g?ng?rm??, ge?irmi?, as?rl?k ??nar h?km?nde. Onlar?n tecr?beleri, dualar? bizim i?in ?ok ?nemli. Halini, hat?r?n? sorup, hay?r duas?n? almak istedik. Ben bu vesileyle, b?t?n hastalar?m?za acil ?ifalar diliyorum? dedi.