İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakır için tarihî hamama zarar verdiler

Bursa’nın İznik ilçesinde hırsızlar, çaldıkları bakır kabloları 600 yıllık tarihi hamamın içinde yaktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlar, çaldıkları bakır kabloları 600 yıllık tarihi hamamın içinde yaktı.


Hırsızlar, İznik-Yenişehir kara yolu üzerindeki yeni çevre yolu inşaatından kablo çaldı. Hırsızlar, Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan Osmanlı devrinden kalma 600 yıllık Orhan Gazi Hamamı içinde kabloları yakarak bakır telleri ayırmaya çalıştı. Ancak polisin gelmesiyle kabloları bırakıp kaçtılar. Yakılan kabloların tarihî yapıya zarar verdiği görüldü. Polis kaçan kablo hırsızlarının peşine düştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.