Bakkala gitmek için evden çıktı, traktörün altında can verdi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün Hoban Danışment Mahallesi'nde meydana geldi. Evden ailesine "Bakkala gidiyorum" diye çıkan 65 yaşındaki Hasan Doğan, bir daha eve dönmeyince ailesi meraklandı. Mahalle sakinleri ile birlikte aramaya çıkan çocukları, mahalleden yaklaşık 600 metre uzaklıkta babalarını traktörün altında buldu. Yakınları hemen sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yende hayatını kaybeden Hasan Doğan'ın cesedi savcının incelemesinden sonra morga kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.