Balaban Mesire Yeri gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı Balaban Mesire Yeri'nde çalışmalar son aşamaya geldi.

Yıldırım Belediyesi'nin Balaban Mesire Yeri inşaatında geri sayım sürüyor. Yüzde 75'lik inşaat seviyesine ulaşan proje, toplam 47 bin 990 metrekare alan üzerinde bütün hızıyla devam ediyor. Balaban Mesire Yeri, piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantası ile insanların yeşille kucaklaşmasına imkân tanıyacak. Yıldırımlıların yanı sıra tüm Bursalılar, Uludağ'ın eteklerinin eşsiz manzaraları arasında şehrin hareketinden uzaklaşarak sosyalleşme ve aileleri ile gönüllerince vakit geçirme imkânı bulacak.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım'ın ve Bursa'nın yeşil hüviyeti içerisinde yeni sosyal alanlar inşâ ediyoruz. Bunlardan biri Balaban Mahallesi'nde 47 bin 990 metrekare alanda oluşturduğumuz Balaban Mesire Alanı. Yıldırımlı hemşehrilerimiz ve Bursalı vatandaşlarımızın hem sosyalleşebileceği hem de aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri bir sosyal hayat alanını ilçemize kazandırıyoruz. Bünyesindeki piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantası ile Bursalıların hizmetine alternatif bir sosyalleşme bölgesi sunacağız. Proje alanımızdaki çalışmalarımızda son aşamalara yaklaşıyoruz” diye konuştu.