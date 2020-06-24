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Balık adamlar selde kaybolan kızı arıyor

Bursa’da 3 gündür kayıp olan selzede genç kızı arama kurtarma çalışmalarında balık adamlar da devreye girdi.

Bursa'da 3 gündür kayıp olan selzede genç kızı arama kurtarma çalışmalarında balık adamlar da devreye girdi.


Kestel ilçesinin Kayacık köyünde 3 gün önce yaşanan sel felâketinde kaybolan genç kızı arama çalışmalarında Bursa ve Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler de görev yapıyor. Balık adamlar, dağdan akan suların toplandığı çamur deryasının içini tarıyor. Ekipler, 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen'i bulmak için içi çamur dolu suya girdi. Dalgıç polisler görüş mesafesinin olmadığı suyun dibine dalarak saatlerce arama yaptı. Görüş mesafesinin olmaması sebebiyle arama çalışmalarında zorlanan ekipler saatler süren aramalarına ara verdi.

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