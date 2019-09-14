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Balık tezgahları denetlendi

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler balık tezgahlarını denetledi.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler balık tezgahlarını denetledi.


Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, '5996 Sayılı Veteriner, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu' kapsamında satışa sunulan balıkların tazeliği, büyüklükleri ile halk sağlığı açısından uygunluğunun yanı sıra fiyat etiketlerini kontrol etti. Herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği denetimde tezgah sahipleri, fiyat etiketlerinin görünür ve okunaklı olması, halk sağlığını etkileyecek olumsuzluklara meydan verilmemesi, genel hijyen kurallarına riayet edilmesi ve vatandaşların huzurunu bozmayacak şekilde satış yapılması hususunda bilgilendirildi.


Balık tezgahlarında yapılan denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Davut Aydın, "Vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketmeleri için balık tezgahlarında denetimler gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın yediğinden de içtiğinden de sorumluyuz ve bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmek konusunda bütün imkanlarımızı seferber ettik” dedi.


Yapılan denetimlerde balıkçı esnafından olumlu tepkiler aldığını bildiren ekipler, bu tür uygulamaların esnaf ve tüketiciler açısından faydalı olduğunu dile getirdi.

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