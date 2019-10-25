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Balıkçı barınağından 124 kilo atık toplandı

Mudanya Toplum Gönüllüleri adlı çevre ve doğa gönüllüsü gençler, İDO Feribot İskelesi’nin hemen yanında bulunan Güzelyalı Balıkçı Barınağı’nı temizledi.

Mudanya Toplum Gönüllüleri adlı çevre ve doğa gönüllüsü gençler, İDO Feribot İskelesi'nin hemen yanında bulunan Güzelyalı Balıkçı Barınağı'nı temizledi.


Sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla bu kez Güzelyalı'da buluşan gençler, 2,5 saat süren mıntıka temizliğinde 74 kilogram cam, 10 kilogram plastik, 40 kilogram geri dönüşümü olmayan toplamda 124 kilogram atık topladılar. Instagram'da "mudanya_toplum_gonulleri" adlı hesabının yöneticisi olan Canberk Aykut, gönüllülük hareketine destek veren arkadaşlarına teşekkür etti.


Mudanya Toplum Gönüllüleri olarak "Doğa varsa hayat var" sloganlı temizlik harekâtını bu yıl 29 Ekim'de Mudanya Mütareke sahilinde gerçekleştireceklerini duyuran gönüllü gençler, temizlik boyunca yapacakları çeşitli faaliyetlerle vatandaşların ilgisini çekmeye çalışacaklarını söylediler.

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