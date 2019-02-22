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Balıkçı kendini bıçakladı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kendini bıçaklayan balıkçı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kendini bıçaklayan balıkçı hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gemlik İskelesinde meydana gelen olayda, 'Balıkçı Mehmet' olarak anılan şahıs kendini bıçakladı.


Şahıs, balık bıçağıyla karın bölgesinden birden fazla darbe alırken, olay yerine gelen 112 ekipleri ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsa müdahale ederek elinden bıçağı aldı. 112 ekipleri tarafından ambulansa alınan balıkçı, Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Şahsın olayı neden gerçekleştirdiği ile alakalı herhangi bir bilgiye ulaşılmazken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla alakalı tahkikat başlattı.

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