Balıkçılardan Yılmaz'a teşekkür plaketi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçılar belediyeye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanı Cafer Çelikbilek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Cafer Çelikbilek, balıkçı barınaklarında yapılan yenileme, çevre düzenleme ve modernizasyon çalışmalarından dolayı Başkan Refik Yılmaz'a plaket takdim etti. Gemlik Belediyesi'nin üniversite girişinde bulunan balıkçı barınağında ki estetik ve çevreci yenileme çalışmaları sâyesinde balıkçıların temiz hava ve deniz manzarası eşliğinde aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekâna dönüştüğünü kaydeden Çelikbilek, barınağın yeni evlenen çiftlerin dış mekân çekimlerinde uğrak noktası haline geldiğini söyledi.

Yüzer iskele sayısının artırılmasıyla tekne ve kayıkları bağlama ve yanaşma yerleri konusunda yaşadıkları sıkıntının giderildiğini ifade eden Çelikbilek, “Birçok sâhil şehrinde olmayan bu ayrıcalıkları bizlere sunduğu için başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, göreve geldiklerinde balıkçı barınağının bakımsızlıktan âdetâ harabe bir hâlde olduğunun olduğunu hatırlatarak, “Balıkçı tekneleri kıyıya yanaşamaz hale gelmişti. Deniz kenarındaki derme çatma balıkçı kulübelerinin harabe hâli ile görüntü kirliliğine sebep oluyordu. Bu kulübeleri yıkarak balıkçılarımızın ağlarını ve malzemelerini muhafaza edebilecekleri depolar oluşturduk. Barınak etrafını da ferforje korunaklarla çevreledik. 7/24 güvenlik hizmetiyle de midye ve trol gibi kaçak avlanmanın da önüne geçilmesini sağladık” dedi.