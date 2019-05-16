Balıkesir'de köy okulu kütüphaneye kavuştu

Kentle köy arasındaki fırsat eşitsizliğinin kaldırılmasına destek oldu.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti gerçekleştiren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına da destek oluyor. Şirketin sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan “Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat” ile 2014 yılından bugüne kadar 20 köy okulunu kütüphaneye kavuşturuldu. Aynı zamanda köy okullarının boya, badana, çatı onarımı gibi çeşitli tadilat işlemlerini de gerçekleştiren UEDAŞ, 5 yılda 46 binin üzerinde kitabı köy okullarında okuyan öğrencilerin hizmetine sundu.

UEDAŞ, söz konusu proje kapsamında bir okula daha yardım eli uzattı. Balıkesir'in Susurluk İlçesindeki Karapürçek Şehit Mesut Nayman okuluna bin kitap bağışının yanı sıra kütüphane alanının tadilatını üstlendi. Raf ve masa da temin edilerek kütüphane kurulması sağlandı.

Eğlenceli aktiviteler çocukları güldürdü

Kütüphane'nin açılışına UEDAŞ Balıkesir İşletme Müdürü Tayfun Tutar Kurumsal İletişim ekibi ile birlikte katılarak, çocukların mutluluklarına ortak oldu. UEDAŞ ekiplerine destek veren Bursa Teknik Üniversitesi'nden 15 öğrenci de renkli aktivitelerle çocukların yüzünü güldürdü. Okçu kıyafetleri giyen üniversiteli gençler yüz boyama, basketbol oyunu ve keman dinletisi gibi birbirinden farklı etkinliklerle kütüphane açılışında minik öğrencilere eğlenceli anlar yaşattılar.