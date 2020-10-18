Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz: “Puanı hak etmedik”

Bursaspor'a 3-1 kaybeden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz, maçın ardından yaptığı açıklamada "Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maçtı" dedi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Mağlubiyeti hak ettik. Çok kötü oynadık. Daha doğrusu oynamadık. Sadece koştuk. Oynamazsan, top sende kalmazsa maçtan puanla ayrılma şansın olmuyor. Devre arasında oyuncularımıza 'oynamanız gerekiyor' dedim. Ama tuhaf şekilde top bizde kalmadı ve oynayamadık. Rakibin oyununa karşılık veremedik. Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maçtı. Berabere kalsaydık hak etmeden berabere kalmış olurduk. Çarşamba yeniden maçımız var. Ama sorunumuz arkadaşlarımızın beyinlerinde. Onlarla bu durumu konuşacağız. Biz antrenmanlarda oynayabiliyorsa bu maçlarda da oynayabiliriz."