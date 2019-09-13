Balkan festivaline muhteşem gala

Namık Kemal Halk Oyunları Derneği'nin (NAKEM) bu yıl 14.'sünü düzenlediği Balkan Festivali ilgi gördü.

14. NAKEM Balkan Festivali'nin galası Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda yapıldı. Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve KKTC'den 9 grubun katıldığı gecede renkli anlar yaşandı. Rumeli TV'den Jusuf Emin'in sunduğu geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve yüzlerce vatandaş katıldı. Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Balkanlar'dan gelen insanların Türkiye'nin bir zenginliği, güzelliği olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 14.'sü düzenlenen festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Alinur Aktaş,“Bursa, çok değişik coğrafyalardan insanlara ev sahipliği yapan bir şehir fakat Balkan etkisi burada çok daha fazla. Geçen yıl Makedonya, Arnavutluk, Karadağ'ı ailemle birlikte gezdim, gördüm. Burayı Üsküp, Prizden, Priştina, Saraybosna'dan ayırmak mümkün değil. Balkan şehirleriyle çok benzeriz. Yıllar öncesinden Bursa'ya göçler olmuş. Bugün de kültürel özellikler Balkan festivali aracılığıyla yaşatılmaya çalışılıyor. En kötü akşamınız böyle olsun” dedi.