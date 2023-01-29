Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından olan Bursa merkezli Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK), Genel Başkan Sabri Mutlu liderliğinde Bursa'da yaptığı toplantıda bir dizi kararlar aldı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu yüreği Türkiye için çarpan gençleri misafir etmeye hazırlanıyor. BRTK yönetimi özellikle Makedonya ve Gagavuzya'da yürütülen sosyal projelere odaklı bir çalışma yürütüyor. Bal-Göç Genel Başkanı Emin Balkan, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Işık, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca'nın da katıldığı ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in ev sahipliğini yaptığı toplantıda başta Bursa olmak üzere Balkan Rumeli Türklerinin yoğun olarak yaşadığı İzmir, Eskişehir, İstanbul gibi şehirlerde belediyeler ile işbirliği yapılarak 10'ar pilot aile tespit etme kararı alındı. Yurtdışından gelecek öğrencilere ev sahipliği yapacak bu aileler örnek bir çalışma ile kısa süre de olsa konuklarına anadilleri Türkçeyi daha iyi kullanmaları ve geliştirmeleri konusunda destek verecek, Türk örf ve adetleri ile yaşam biçimini aktaracak. Konuklarına Türkiye'yi ve bulundukları şehirlerde tanıtacak olan bu aileler iki haftalığına Türkiye'de misafir edilecek gençlere öncelikle Türkçe eğitimi konusunda destek verecek. Projenin bir sonraki ayağında Türkiye'den seçilecek öğrenci ve gençler de Balkan ülkelerine gönderilecek. Kardeş okullar ve belediyeler merkezli çalışma ile BRTK bölge insanı ile Türkiye'yi bütünleştirmeyi hedeflerken, iş insanlarının da projeye destek vermesi bekleniyor. Sosyal faaliyetler ile de desteklenecek çalışmada konuk öğrencilere Türkiye'nin değişik bölgelerinde düzenlenecek etkinlikler ile Türk kültürü ve tarihi de aktarılacak. İç Anadolu'daki dernekleri bünyesinde bulunduran ve Ankara'da kurulan Ankara Balkan Federasyonu'nun BRTK'ya katılma isteğinin de kabul gördüğü toplantıda bu adım ile BRTK'nın ülke genelindeki örgütlülüğü daha da pekişmiş oldu. Nilüfer Belediyesi geçmiş dönem Başkan Yardımcısı ve İşletmeler Müdürü Naci Kale'nin yönetimindeki Nilüfer Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde verilen akşam yemeği ile sona eren Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'nun Bursa toplantısına Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Trakya ve Marmara bölgesindeki federasyon başkanı ve yöneticilerinden katılım sağlayan başkan ve yöneticiler şunlar:

Mükremin Duygun - Genel Başkan Vekili, Sami Ömer - Genel Sekreter, Zürfetdin Hacıoglu - Dış Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Hüseyin Kocaman - Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Naci Kıral - Kültürel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Erol Ulu - Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Selçuk Kurtsatar - Projelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Besim Boncuk - Muhasip, İbrahim Yıldız - Genel Başkan Yardımcısı, Erhan Pekkan - Yönetim Kurulu Üyesi, İbrahim Tarancı - Yönetim Kurulu Üyesi, Tuncay Ceylan - Yönetim Kurulu Üyesi, Kadir Kodak - Denetleme Kurulu Başkanı.