Balkan Şampiyonası'nda Çifte Başarı

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Muharrem Caner Çetin, Kocaeli'de düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda göz doldurdu.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 9 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı müsabakaya Osmangazili judocu damga vurdu. 66 kilogramda tatamiye çıkan Muharrem Caner Çetin; Kosovalı, Yunan ve Bulgar rakipleri karşısında galibiyet, Romen sporcu karşısında ise mağlubiyet alarak sıkletinde üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Bunun yanı sıra Osmangazili sporcuların da yarıştığı Mix Takım Müsabakası'nda Türkiye, Balkan Şampiyonu olarak madalyaya doydu.