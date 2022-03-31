Balkan Şehirleri Akademisi mezunlarını verdi

Yıldırım Belediyesi'nin eğitim programları doğrultusunda düzenlenen Balkan Şehirleri Akademisi'ni başarıyla tamamlayan 81 kursiyer, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda sertifikalarını aldı.

Yıldırım Belediyesi'nin coğrafya okumaları neticesinde hayata geçirmiş olduğu ‘Balkan Şehirleri Akademisi'nde sona gelindi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen eğitim, katılımcılardan tam not aldı. Yazar Ömer Lekesiz'insunumuyla yapılan ‘Balkan Şehirleri Akademisi'nin son dersinde konuk, ‘Balkanlar ve Sanat' konu başlığı ile Balkan seyahatine gidecek katılımcıların coğrafyayı nasıl okumaları gerektiği üzerinetecrübelerini aktardı. Akabinde Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Taner Taştekin,Balkan sınavında başarılı olan 10 kişiyi ilan etti. Program, derslere devamlı katılan vatandaşlara sertifika takdimiyle sona erdi.